В России проводится акция «Для чего я помню третье сентября»

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Заявки для участия в конкурсе принимаются с 3 по 17 сентября. Участники акции будут размещать в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис, короткие видеоролики, демонстрирующие мнение автора о том, почему необходимо помнить трагические события в Беслане и противостоять распространению идей терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России. Свои материалы авторы должны будут сопроводить хештегами #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма2023. По итогам акции конкурсная комиссия определит трех победителей и семь призеров конкурса, которым будут вручены ценные призы и подарки.
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