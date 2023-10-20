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В России проводится акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

20 октября 2023, 13:01
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Министерство обороны РФ с 16 октября по 15 декабря 2023 года проводит IX Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!».
Целью проведения мероприятий акции является информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения министерства обороны Российской Федерации, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.

В Минобороны России развернута сеть военных вузов, среди которых три военно-научных учебных центра, 11 военных академий, два военных университета, 12 военных училищ, один военный институт и еще восемь региональных филиалов вузов.


К преимуществам получения военного образования относятся стабильное и высокое денежное довольствие, удобное и бесплатное обмундирование, социальная защищенность и забота о членах семьи, бесплатное престижное образование, профессиональный и карьерный рост, государственные награды и ведомственные знаки отличия.

Современный российский офицер — это материальная стабильность, возможность карьерного роста и повышение социального статуса. Вооруженные силы Российской Федерации будут рады видеть в своих рядах парней и девушек, стремящихся стать военнослужащими и реализовать себя в деле служения Отечеству.

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Песков прокомментировал дело против журналистки «Радио Свобода»*
Песков заявил, что в Кремле не следят за делом журналистки «Радио Свобода»*
20 октября 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом против журналистки «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно», — ответил на вопрос представитель Кремля. 
Песков также отметил, что в отношении граждан США, нарушающих закон, принимаются необходимые законные меры.

Напомним, журналистку «Радио Свобода»* Курмашеву задержали в Казани и вдвинули обвинения о нарушении закона об иностранных агентах. Журналистка задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента.) По данной статье ей может грозить наказание в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.

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Путин обсудил с Совбезом технологии для обеспечения безопасности РФ
20 октября 2023, 13:45

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. », — заявил глава государства на открытии совещания.
Глава государства пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко выступить по этой теме с докладом. После чего, Владимир Путин предложил обсудить ситуацию и выслушать мнения по самым актуальным вопросам повестки.

В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вагина в России находится на грани исчезновения
Жители Тюменской области обеспокоены возможным исчезновением старинных названий
20 октября 2023, 13:31

Фото: istockphoto/Domepitipat

С карты Тюменской области могут исчезнуть с карты деревня Вагина и поселок Конченбург. Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных либо неприличных слов.
Кроме того, согласно положениям документа, местным муниципалитетам будет дано право переименования городов и поселков без лишних бюрократических проволочек на федеральном уровне, напоминает URA.RU. Теперь жители тюменской деревни опасаются, что название их малой родины исчезнет с географических карт и из обихода. По данным из открытых источников, населенный пункт был поименован в честь купца Вагина, основавшего в Аромашевском районе Тюменской области первое поселение.

Село Конченбург находится в Нижнетавдинском районе региона. Его название в переводе с древнего сибирско-татарского языка означает «пролитая кровь», а к немецкому слову burg (замок) никакого отношения не имеет. Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Согласно новому закону, село может быть легко переименовано, если название покажется неблагозвучным местным властям.



В Тюменской области есть и другие населенные пункты с неоднозначными названиями, которые может постичь та же участь. Среди них, например, Свистуха, Одышка, Бухтал, Верхний Роман, Пивнова, Бобры, Солянка, Усть-Барсук. Да и в других регионах России немало необычных названий. Чего только стоит Большая Пысса в Республике Коми. Исконное название этого старинного села на коми-пермяцком языке по-русски звучит и вовсе неприлично. Можно вспомнить села Лох и Антилохово (в разных областях страны расположены!), Пуково, Пупки, Бухалово, Шалава, Мусорка. Всем им грозит переименование по новому закону, так как, по мнению депутатов, их жители могут подвергаться травле.

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Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО
20 октября 2023, 13:24

фото: Волонтеры Подмосковья

Активисты «Волонтеров Подмосковья» запустили сайт, на котором открыли сбор пожертвований на нужды участников СВО. На поступающие средства волонтеры закупают необходимые товары и отправляют гумпомощью на Донбасс.
На сайте человек может самостоятельно выбрать на что конкретно пожертвовать деньги. На интернет-платформе в режиме реального времени отслеживается процесс поступления средств и сумму, которой не хватает для закрытия сбора.

« Я думаю, что в таких ситуациях мы не должны с вами оставаться в стороне и любая посильная помощь она всегда важна. Сегодня запускается сайт помощь-героям.рф. На этот сайт будут привлечены и предприниматели, и все слои нашего населения, чтобы помогать подразделениям адресно. Можно видеть, что нужно, как собираются средства, все прозрачно. Поэтому, давайте делать добрые дела вместе, и всем рассказывать об этом, потому что чем больше мы помогаем, тем ближе мы приближаем свою победу», — поделилась активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова. 
Стоит отметить, что сейчас на сайте уже размещены несколько открытых сборов на коптеры, строительные инструменты и запчасти для грузовиков. Пожертвовать средства можно на конкретный сбор или на общий расчетный счет,  с которого деньги будут распределены на самые горящие заявки самостоятельно. 


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В России начали готовить новый учебник истории для студентов вузов
Минобрнауки: в РФ стартовала подготовка нового учебника истории для вузов
20 октября 2023, 13:17

Фото: iStock/Svetlanais

В России стартовала подготовка нового учебника истории для высших учебных заведений. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобрнауки.
Уточняется, что учебник будет состоять из 30 глав, что соответствует структуре курса. 

В ведомстве добавили, что в новые учебники, помимо общей истории, будут включены материалы об истории тех отраслей, по которым учатся студенты. Отмечается, что эта информация будет органично вплетаться в общее изложение исторических событий. 

В учебниках будет содержаться информация об истории инженерного дела, транспорта, медицины, культуры и иных направлений. 

Таким образом, студенты, не обучающиеся на профиле истории, смогут проявить интерес к изучению этого направления через свои специальности. 

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#минобрнауки
#история
#учебник
#вузы
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В Подмосковье установили новые валидаторы на 34 станциях ЦППК
20 октября 2023, 13:12

фото: пресс-служба ЦППК

На 34 станциях ЦППК установили валидаторы с функцией быстрого прохода для льготников. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Валидаторы установлены на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

« Установка валидаторов на 34-х станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс. пассажиров. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству», - объяснил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

Стоит отметить, что полный список станций и остановочных пунктов, где установлены новые валидаторы можно узнать на сайте ЦППК.

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#подмосковье
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#цппк
#билеты
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В ЖК « Красногорский » откроется воспитательно-образовательный комплекс
20 октября 2023, 12:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2024 году в нахабинском жилом комплексе «Красногорский» будет открыт воспитательно-образовательный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На данный момент здание готово на 40% и идет благоустройство и внутренние отделочные рабоы.

Стоит отметить, что помимо обширной инфраструктуры, комплекс будет оснащен открытым школьным стадионом.

 «С детишками посмотрели на визуальном примере, в каких красочных и уютных кабинетах, залах и помещениях им предстоит заниматься уже в следующем учебном году», - поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Кроме этого,  родители будущих воспитанников комплекса совместно с Главой побывали на строительной площадке и смогли обсудить наполняемость комплекса и интересующие их вопросы.

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#красногорск
#благоустройство
#комплекс
#родители
#здание
#подмосковье
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Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов
20 октября 2023, 12:26

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 73 лет умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов. Об этом сообщает агентство «Грозный-информ».
Каримов занимал должность помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года. После он стал пресс-секретарём главы Чечни Рамзана Кадырова. 

В 2004 году он получил звание «Почётного гражданина Чеченской республики». 

Издание отмечает, что, помимо своей политической деятельности, Каримов отличился и в сфере журналистики. Он внёс огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики. За это в 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики».

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#чечня
#рамзан кадыров
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Дожди на паузе: синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве и Подмосковье
Синоптик Шувалов спрогнозировал ночные морозы в Москве и Подмосковье
20 октября 2023, 12:17

Фото: IStock/yulenochekk

Длительные дожди в Москве и Подмосковье сменятся морозом и солнцем, но ненадолго. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, столичный регион «поставит на паузу» дожди, но всего на 36 часов. По прогнозам, осадки прекратятся уже в ночь на субботу, 21 октября.
«В ночь на субботу небо начнёт чиститься, и уже с утра проглянет солнце. Но нужно учитывать, что ветер у нас северо-восточный, немного поддавливает антициклон с севера, давление растёт. И если в ночь на субботу будет ещё тепло, то в ночь на воскресенье у нас небо будет в основном ясное, поэтому будут морозы: в Москве до 2-3 градусов ниже нуля, по области – до 5-6 градусов мороза», — отметил Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что солнце в столичном регионе можно будет увидеть и с утра в воскресенье, 22 октября. Однако во второй половине дня небо опять затянет тучами, и в ночь на понедельник начнётся дождь.

Также специалист отметил, что по состоянию на 20 октября, столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.
 
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