В России проводится акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

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Министерство обороны РФ с 16 октября по 15 декабря 2023 года проводит IX Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!».
Целью проведения мероприятий акции является информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения министерства обороны Российской Федерации, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.
В Минобороны России развернута сеть военных вузов, среди которых три военно-научных учебных центра, 11 военных академий, два военных университета, 12 военных училищ, один военный институт и еще восемь региональных филиалов вузов.
К преимуществам получения военного образования относятся стабильное и высокое денежное довольствие, удобное и бесплатное обмундирование, социальная защищенность и забота о членах семьи, бесплатное престижное образование, профессиональный и карьерный рост, государственные награды и ведомственные знаки отличия.
Современный российский офицер — это материальная стабильность, возможность карьерного роста и повышение социального статуса. Вооруженные силы Российской Федерации будут рады видеть в своих рядах парней и девушек, стремящихся стать военнослужащими и реализовать себя в деле служения Отечеству.
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В Минобороны России развернута сеть военных вузов, среди которых три военно-научных учебных центра, 11 военных академий, два военных университета, 12 военных училищ, один военный институт и еще восемь региональных филиалов вузов.
Современный российский офицер — это материальная стабильность, возможность карьерного роста и повышение социального статуса. Вооруженные силы Российской Федерации будут рады видеть в своих рядах парней и девушек, стремящихся стать военнослужащими и реализовать себя в деле служения Отечеству.
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Александр Бойцов