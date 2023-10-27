В России проводится эколого-просветительский конкурс «Разноцветные капли»

Фото: istockphoto/Filmstax
С 9 октября по 27 ноября 2023 года в России проходит эколого-просветительский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли». Он посвящен вопросам бережного отношения к водным ресурсам.
Конкурс проводится в рамках мероприятий Федерального агентства водных ресурсов при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Они направлены на экологическое просвещение молодого поколения ипропаганду экологических знаний водоохранной тематики.
Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Регистрация участников конкурса проводится с 9 октября по 27 ноября на сайте рисуювсюду.рф. Творческие работы в цифровом виде размещаются там же. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнить профиль, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить работы.
Победители во всех десяти номинациях получат в подарок умные колонки и сертификаты в хобби-гипермаркет «Леонардо». Гран-при — графический планшет и стилус.
Этот конкурс проводится в России с 2014 года. За это время ребята прислали для участия в соревновании более 78 тысяч работ.
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Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Регистрация участников конкурса проводится с 9 октября по 27 ноября на сайте рисуювсюду.рф. Творческие работы в цифровом виде размещаются там же. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнить профиль, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить работы.
Этот конкурс проводится в России с 2014 года. За это время ребята прислали для участия в соревновании более 78 тысяч работ.
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Александр Бойцов