В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»

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Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит третий Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Ланового.
Победители финального этапа конкурса будут приглашены в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.
Положение и информационные материалы о конкурсе «Пробуждая сердца» доступны по QR-коду:
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Александр Бойцов