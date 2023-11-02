В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты

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С 1 января 2024 года штраф для работодателей за слишком маленькие зарплаты сотрудников составит до 100 тысяч рублей.
Санкции грозят тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, сообщает «Прайм».
Российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда. Он в будущем году поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Такие изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.
По существующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже МРОТ при условии, что сотрудник за этот период в полном объёме выполнил нормы рабочего времени и объемов труда.
Штрафы для работодателей за нарушение такого требования могут значительно варьироваться. От 10 до 100 тысяч рублей.
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Российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда. Он в будущем году поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Такие изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.
Штрафы для работодателей за нарушение такого требования могут значительно варьироваться. От 10 до 100 тысяч рублей.
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Мария Фирсова