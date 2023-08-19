В России расширили категории медработников, получающих специальные соцвыплаты

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В России расширили перечень категорий медработников, получающих специальные соцвыплаты. Об этом пишет RT со ссылкой на правительство РФ.
Отмечается, что в данный список также включены медработники с высшим немедицинским образованием.
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