В России расширят гарантии для матерей-одиночек

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В России планируют внести изменения в законодательство, запрещающие увольнение родителей-одиночек и опекунов, заботящихся о детях до 16 лет. На текущий момент, право на защиту от увольнения у таких работников сохраняется до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. Данный законопроект уже получил поддержку в Госдуме.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ограничивающий право работодателей на увольнение сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами детей младше 16 лет. <...> Одиночкам с детьми нужна уверенность в сохранении их рабочего места. Это дополнительная гарантия соблюдения их трудовых прав», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитируют «Известия».В документе, приложенном к законопроекту, отмечается, что одинокие родители, имеющие работу, сталкиваются с множеством проблем при выполнении своих родительских обязанностей, и потеря рабочего места только усугубляет их положение.
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