В России растет число преступлений среди мигрантов

Фото: Фотобанк Московской области
В России за первые шесть месяцев 2023 года мигранты совершили более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% превысило аналогичный показатель за предыдущий год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД РФ.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года», — сообщают в МВД.
По данным ведомства, 18,4 тыс. преступлений были совершены гражданами стран СНГ, что на 6,5% больше, чем в 2022 году. При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в 2023 году совершено 6,9 тыс. преступлений (на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).
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