В России растут темпы строительства жилья

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Как отметил кандидат экономических наук и доцент Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман, эти показатели на 6,3% выше аналогичных цифр того же периода в прошлом году.
«Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода». Его главная цель – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России», — приводят «Вести Подмосковья» слова Перельмана.
Ранее стало известно, что в Москве в пределах МКАД можно найти квартиры дешевле 6 млн рублей. Как передают «Дни.ру», первая квартира, площадью 35 кв. м в доме 1970 года постройки, расположена на Соколиной горе. Вторая – площадью чуть меньше 40 кв. м расположена на Ярославском шоссе.
Также сообщалось, что в первой половине 2023 года в столице вырос спрос на апартаменты без окон. На 2% по сравнению с периодом 2022 года.