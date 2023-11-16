В России разрабатывают беспилотник из вторсырья, напечатанный на 3D-принтере

Внезапная смерть звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри потрясла не только поклонников артиста, но и его близких и коллег. После случившегося, актеры, которые более десяти лет работали с ним на одной площадке, хранили молчание, однако позже выступили с совместным заявлением. Что рассказали о покойном его знаменитые коллеги, и каким был популярный артист в жизни, читайте в материале «Радио 1».