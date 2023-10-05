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В России разрабатывают систему рейтинга с разделением граждан на классы

05 октября 2023, 15:23
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В РГСУ подтвердили факт разработки системы социального рейтинга «Мы».
Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтверждает разработку в вузе системы социального рейтинга, сообщает «Коммерсант».

Платформа с названием «Мы» будет заниматься формированием рейтинга граждан на основе некоторых параметров. В представленном в прошлом году докладе говорилось, что система будет помогать разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.


В РГСУ считают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы планируют предложить связать её с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, номерами телефонов.

Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».

Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.

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#общество
#россия
#россияне
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В Ногинске благоустроят набережную реки Клязьмы
05 октября 2023, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ногинске в 2022 году была обновлена Фонтанная площадь. Сейчас ведётся корректировка проектной документации для продолжения благоустройства набережной реки Клязьмы. Об этом глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Самые яркие объекты – это Богородский проспект, сквер Карла Маркса и Бугрова в Ногинске, сквер Боевой Славы в Старой Купавне, наши парки. Практически по всем объектам у нас есть проекты. По одним мы зашли, а по другим скоро зайдём на экспертизу», – сказал глава. 
На рабочей встрече Воробьёв и Сухин обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.  
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#богородский городской округ
#благоустройство
#клязьма
#река
#набережная
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Украинские власти массово избавляются от русскоязычных книг
Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг
05 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/morgan23

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг, об этом сообщает департамент культуры и туризма Киевской областной военной администрации в своем Telegram-канале.
«Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается», - прокомментировала ситуацию директор департамента Анна Куценко. 

Она также заявила, что изъятые книги будут переведены на украинский язык и вернут на свои места. При этом, что станет с русскоязычными книгами - Куценко не уточнила. 

В прошлом году на территории Украины уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке в рамках программы «дерусификации». Отмечается, что уничтожению подлежала и та литература, которая была напечатана в подсанкционных издательствах и призывала к межнациональной и религиозной вражде.

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#украина
#русский язык
#библиотеки
#киев
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Психолог раскрыл, где учителям искать силы на работу
Психолог Заников призвал учителей соблюдать режим труда, чтобы не перегорать
05 октября 2023, 15:40

Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Педагоги больше остальных склонны к профессиональному выгоранию. Это связано с тем, что они вынуждены помогать многим людям, забывая о себе и своём ментальном здоровье. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», как учителям быть «в ресурсе».
«Постоянно быть в ресурсе невозможно. Но нужно находить время отдыхать, соблюдать режим труда и отдыха. Не надо строить из себя героя. Если тяжело, то нужно об этом сказать, если болеешь, то не надо ходить в школу. Многие педагоги работают на износ, потому что нужна зарплата, они берут по полторы ставки, они перегружают себя сверх нормы и устают», — сказал Занников.
Специалист также отметил, что в России нужно готовить новый пласт педагогов, которые бы относились к ученикам как к равным себе людям. В таком случае работа для учителя будет в радость, потому что дети начнут относится к педагогу с уважением.

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#учителя
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«Ядерной войны не будет»: Верховный шаман успокоил россиян
Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет
05 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/RomoloTavani

Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны народов не будет, в интервью для «РИА Новости».
«Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны», - прокомментировал ситуацию шаман.

Допчун-оо также отметил, что украинскому народу необходимо осознать, что у власти стоят не их защитники, а враги, а Западу - что победа на Россией просто невозможна.

Ранее экстрасенс Аделина Панина заявила, что в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».

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В Богородском округе заработали 12 объектов водоснабжения
05 октября 2023, 15:16

С 2018 по 2022 годы в Богородском городском округе введено в эксплуатацию 12 объектов водоснабжения. Чистая вода пришла в дома 157 тыс жителей. Об этом в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Сейчас идёт строительство станции очистки в микрорайоне Заречье и водовода к деревне Тимохово, которые откроют в этом году. Также в округе реконструируют водозаборный узел в деревне Мамонтово и строят повышающую насосную станцию сети водоснабжения в посёлке Обухово. Оба объекта планируют ввести в следующем году. Охват населения составит 43,5 тыс человек. 
 «У нас большие планы, мы участвуем в госпрограмме. Поэтому рассчитываем в ближайшие два года решить вопрос с чистой водой в большинстве частей нашего округа, а он достаточно большой и разрозненный в инженерном плане», – подчеркнул Сухин. 
Кроме того, по его словам, за 2024-2026 годы реконструируют котельную в микрорайоне Заречный, которая обеспечит теплом 10 тыс человек. Ещё одну котельную с охватом 18 тыс. человек построят в Электроуглях. 
 
В будущем годы появятся новые тепловые сети от посёлка Зелёный до деревни Щемилово, а в 2025-м завершат второй этап капремонта наружных тепловых сетей на ул. Молодёжной в Ногинске, в микрорайоне Ногинск-9 в селе Стромынь, в микрорайоне Фабрики в деревни Большое Буньково и в посёлке Демонстрационный. 
 
Также на 2024-2025 оды запланирован капремонт наружных водопроводных сетей и сети холодного водоснабжения в деревне Большое Буньково (6 тыс. человек), водопроводных сетей в Ногинске и Электроуглях (более 51 тыс человек), строительство блочно-модульной котельной и капремонт теплосетей в Ногинске (3 тыс человек). 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#богородский городской округ
#вода
#чистая вода
#взу
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Вирусный мем Шайлушай захватил Тикток: в чем причина феномена
Шайлушай: кто это, как появился мем и что он значит
05 октября 2023, 15:15

В соцсетях завирусился гибрид кота, смурфика и гриба. Мем получил популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем феномен персонажа и кто стал его автором.

Шайлушай — кто это такой?


Впервые картинка с изображением Шайлушая появилась в сети в августе 2023 года. Русскоязычный пользователь опубликовал в «Тиктоке» героя в белых штанах и шляпой в виде гриба с котомкой и палкой за спиной. Он является гибридом смурфика, кота и гриба. Неизвестно, кто именно является автором изображения. По некоторым данным, Шайлушая сгенерировала нейросеть, другие утверждают, что его создал художник Нейт Халлинан в 2014 году. Кто придумал герою мема имя также неизвестно. На этот счет существует несколько версий, самой распространенной из которых считается  намеренно исковерканный вариант слова «послушай».

 

Мемы с Шайлушаем: какие они бывают и какие эмоции передают

 
Мемов с Шайлушаем на просторах интернетов довольно много. К каждому видео с его изображением накладывается отрывок из песни Алана Волкера «The Spectre». Как правило, никакого смысла изображение не несет и видео с этим персонажем абсолютно разного содержания. Пользователи сети испытывают различные эмоции от мемов с Шайлушаем, но все они положительные. Кто-то ностальгирует из-за песни, которая сопровождает персонажа, кому-то нравятся его большие черные глаза и миловидная внешность.
 

Кто фанаты Шайлушая?

 
Персонаж полюбился школьникам и подросткам со всего мира. Сначала ролики с изображением гриба-смурфика распространились в России, а затем их полюбила англоязычная аудитория. Примечательно, что выдуманное слово «Шайлушай» не переводится на другие языки мира и звучит везде одинаково. Так, сказочный персонаж позволил людям преодолеть языковой барьер.
 

Какие еще есть похожие мемы

 
В сети интернет существует огромное количество мемов на все случаи жизни. Героями изображений становятся люди, животные, вымышленные персонажи, герои мультфильмов и даже предметы. 
Мемом, отдаленно напоминающим Шайлушая, стал «Синий лобстер», но история его происхождения менее загадочна. Лобстер породы «Сахарная вата» был выловлен рыболовом из США в 2021 году. Редкий улов был выложен в сеть. Лобстер набрал миллионы просмотров и лайков, а потом вовсе стал мемом. 

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#люди
#эмоции
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
ВТБ: Мошенники похищают деньги с помощью сообщений об утечке данных
05 октября 2023, 15:06

Фото: istock / artoleshko

Банк ВТБ рассказал россиянам о новой схеме воровства денег с банковских счетов. Информации сообщает «Коммерсантъ».
По данным банка, злоумышленники пишут в мессенджерах сообщения об утечке персональных данных, представляясь начальниками в компаниях, в которых работают жертвы. В сообщениях пишут, что работники фирмы подверглись мошенничеству, и их деньги на банковских счетах могут похитить. Также на их имя могут оформлять кредиты и микрозаймы. После чего мошенники звонят от имени служб безопасности и предлагают частично перевести средства на «безопасный счет», а другую часть отдать курьеру. После получения денег мошенники, естественно, пропадают.

По информации ВТБ, похожим атакам мошенников уже подверглись сотрудники медицинской сферы, правоохранительные органы, а так же сотрудники коммерческих предприятий. Если вам пришло смс об утечке ваших персональных данных, банк рекомендует обратиться к работодателю или кредитной организации для подтверждения и выяснения дальнейших дейтсвий. Также напоминаем, что сотрудники банков не могут звонить с просьбами по любым действиям (перевод, передача курьеру и так далее) с вашими личными средствами.

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#мошенники
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#сотрудники
#работники
#счёт
#жертвы
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В Богородском округе осталось обеспечить жильём последние 127 семей дольщиков
05 октября 2023, 15:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число дольщиков, ожидающих свои квартиры в Богородском городском округе, с 2018 года сократилось на 94%. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Сейчас вместе с Фондом защиты прав дольщиков решаем проблемы последних 127 семей. Также по плану у нас идёт переселение из ветхого жилья. В связи со смещением глиссады Чкаловского аэропорта нам пришлось менять участки для строительства домов под переселение. Тем не менее, работа идет, и уже в начале будущего года 23 ветхих и аварийных дома в Старой Купавне будут переселены», – доложил Сухин
Он также передал губернатору благодарность от жителей за обновлённый автобусный состав и рассказал, что в рамках концессионного соглашения по всему округу заменили 20 тыс уличных светильников, которые объединены в единую систему управления. 
 
В этом году в Богородском городском округе была открыта трасса М-12 «Восток», которая значительно разгрузила Горьковское шоссе, перетянув на себя транзитные потоки. Другой важный проект – реконструкция 2,7 км Носовихинского шоссе в Электроуглях, проектирование которого начнут в следующем году.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#богородский городской округ
#дольщики
#жильё
#жилище
#квартиры
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Депутат ГД Чаплин рассказал дачникам, как сэкономить на электроэнергии
05 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил дачникам о том, как сэкономить.
«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений - умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп»,- рассказал Никита Чаплин «Российской газете».
По данным депутата, умная лампа в среднем служит 25 000 часов. Она может работать несколько лет. По словам Чаплина, система «умный дом» удобна для тех, кто проживает на даче круглогодично.
 
«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», - посоветовал депутат.
Также Чаплин посоветовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счетчики электроэнергии, не ставить холодильник рядом с источником тепла (расход электроэнергии может вырасти в несколько раз). Основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Заметил, что «умные» люстры позволяют управлять светом через приложение или голосовые команды,
 
«Например, если у модели много опций, которые вам не нужны, зачем за них переплачивать - можно взять модификацию попроще», - объяснил Васильев.
Ещё один вариант экономии- модель люстры с меньшим количеством рожков, но с большей мощностью ламп. Можно и обычную люстру сделать «умной».
 
«Самый простой способ - заменить обычные лампочки в вашей обычной люстре на «умные2. Сделать простую люстру интеллектуальной можно также используя специальные «умные» розетки и цоколи», - посоветовал Фёдор Васильев.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет. Собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.

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#дача
#дачники
#электричество
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