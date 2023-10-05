В России разрабатывают систему рейтинга с разделением граждан на классы

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В РГСУ подтвердили факт разработки системы социального рейтинга «Мы».
Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтверждает разработку в вузе системы социального рейтинга, сообщает «Коммерсант».
Платформа с названием «Мы» будет заниматься формированием рейтинга граждан на основе некоторых параметров. В представленном в прошлом году докладе говорилось, что система будет помогать разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.
В РГСУ считают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы планируют предложить связать её с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, номерами телефонов.
Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».
Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.
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Платформа с названием «Мы» будет заниматься формированием рейтинга граждан на основе некоторых параметров. В представленном в прошлом году докладе говорилось, что система будет помогать разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.
Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».
Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.
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Мария Фирсова