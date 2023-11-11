В России разработали подводный мини-беспилотник

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В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) создан малоразмерный беспилотный подводный аппарат, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета.
Подводный дрон БПА-МИРЭА-Т весит всего три килограмма и способен погружаться на глубину до ста метров для выполнения аварийных и ремонтных работ при температурах от −5 до +45 градусов по Цельсию.
Уникальной особенностью этого беспилотника является его способность применения с маломерных плавсредств, таких как катера и надувные лодки, которые не оснащены подъемными устройствами.
Ректор университета Станислав Кудж выразил уверенность, что данная разработка будет востребована в различных отраслях экономики и промышленности, что откроет путь к реализации более масштабных проектов.
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Уникальной особенностью этого беспилотника является его способность применения с маломерных плавсредств, таких как катера и надувные лодки, которые не оснащены подъемными устройствами.
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Артем Кузьмин