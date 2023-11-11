В России разработали подводный мини-беспилотник

День специалистов, которые знают все о финансовых процессах и умеют распределить ограниченные ресурсы в условиях растущих потребностей, ежегодно отмечается 11 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравлять экономистов, и когда праздник впервые начали отмечать в России.

День экономиста: история праздника

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Первые экономические школы зародились в XVI веке. Со временем торговые отношения стали развиваться и специалисты, которые разбирались в экономических процессах стали очень востребованы. 11 ноября 1765 года было основано Императорское Вольное Экономическое Общество, которое действовало под покровительством императрицы Екатерины II. Организация занималась экономическим развитием государства и просвещением.В 1917 году была создана еще одна организация, посвященная экономическим вопросам. Народный комиссариат финансов существовал до 1946 года, затем был преобразован в Министерство финансов СССР.Профессиональный праздник экономисты ежегодно отмечают 11 ноября. В России также существует еще один праздник, который по праву могут отмечать все причастные к сфере финансов.В 2011 году Указом президента РФ был учрежден праздник — День финансиста. Датой торжества неизменно является 8 сентября.В День экономиста в организациях проводят лекции, мастер классы и конференции, на которых специалисты могут познакомиться с коллегами из других компаний, обменяться опытом, повысить квалификацию. Также организовываются корпоративы, на которых экономисты в кругу близких, друзей и коллег получают поздравления.Специалисты этой отрасли проводят много времени на рабочем месте. Лучшим подарком для экономиста станет то, что позволит сделать его повседневную рабочую деятельность более комфортной. Отличным презентом станет ортопедическая подушка, коврик для мыши, очки, комфортное кресло, кулер, кофемашина и т.д.Экономисту также можно преподнести набор чая, конфет или канцелярских принадлежностей.Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех причастных к экономике специалистов: аналитиков, финансистов, бухгалтеров и т.д.

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