В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

Фото: iStock/valio84sl
Российские ученые разработали метод полного уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если они оказываются в руках противника. Предлагается внедрение воспламеняемых наночастиц металла в корпус изготовленный из пластмассы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РХТУ имени Менделеева.
«Для решения этой проблемы мы предложили внедрить наночастицы металлов в состав полимерных материалов, из которых изготовлен корпус БПЛА. Эти металлические нанодобавки, аналогично термиту, могут быть активированы с помощью компактного лазера. Это позволит защитить информацию, хранящуюся внутри БПЛА, и потенциально создать новую разновидность дронов-камикадзе», - объяснил научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрий Патрикеев.Читайте также:
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Артёмовском
МО: Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Артем Кузьмин