В России решили вернуть штрафы за превышение средней скорости

Фото: администрация г. о. Мытищи
В России рассматривается вопрос о возвращении штрафов за превышение водителями средней скорости на дорогах, что предполагает измерение времени проезда между двумя или более дорожными камерами, сообщает «Коммерсант».
Однако, учитывая данную критику, Министерство транспорта разработало проект изменений в ПДД, предполагающих введение нового термина — «средняя скорость движения транспортного средства».
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