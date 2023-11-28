В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам

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В России готовятся ввести новые правила продажи молочной продукции, пишут «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.
Предложение ведомства заключается в разделении молочной продукции по цветовой кодировке на прилавках магазинов и супермаркетов.
Специалисты Роспотребнадзора предлагают обозначать продукты без заменителей молочного жира зеленым цветом на ценниках, в то время как товары, где молочный жир заменен растительными жирами (например, пальмовым маслом), будут отмечаться оранжевым цветом. По мнению ведомства, необходимо визуально отделять такие товары друг от друга, и для этого можно использовать различные методы.
Идея заключается в избежании смешивания различных продуктов на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители с указанием видов продукции, расположенной на полках.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже разработал изменения для своих документов, которые будут использоваться при проверках торговли.
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Специалисты Роспотребнадзора предлагают обозначать продукты без заменителей молочного жира зеленым цветом на ценниках, в то время как товары, где молочный жир заменен растительными жирами (например, пальмовым маслом), будут отмечаться оранжевым цветом. По мнению ведомства, необходимо визуально отделять такие товары друг от друга, и для этого можно использовать различные методы.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже разработал изменения для своих документов, которые будут использоваться при проверках торговли.
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Артем Кузьмин