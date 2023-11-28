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В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам

«Известия»: в магазинах РФ молочную продукцию будут раскладывать по цветам
28 ноября 2023, 02:58
Фото: iStock/naturalbox

Фото: iStock/naturalbox

В России готовятся ввести новые правила продажи молочной продукции, пишут «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.
Предложение ведомства заключается в разделении молочной продукции по цветовой кодировке на прилавках магазинов и супермаркетов.

Специалисты Роспотребнадзора предлагают обозначать продукты без заменителей молочного жира зеленым цветом на ценниках, в то время как товары, где молочный жир заменен растительными жирами (например, пальмовым маслом), будут отмечаться оранжевым цветом. По мнению ведомства, необходимо визуально отделять такие товары друг от друга, и для этого можно использовать различные методы.


Идея заключается в избежании смешивания различных продуктов на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители с указанием видов продукции, расположенной на полках.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже разработал изменения для своих документов, которые будут использоваться при проверках торговли.

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Путин подписал закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспорта
27 ноября 2023, 23:46

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин за получение биометрического заграничного паспорта с пяти до шести тысяч рублей. Эти изменения планируется ввести в действие с 1 июля 2024 года, указано в опубликованном на правовом портале документе.
Согласно закону, подписанному Путиным, с 1 июля 2024 года госпошлина за получение биометрического паспорта вырастет до шести тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 до трех тысяч рублей.

Этот закон также предусматривает увеличение других государственных пошлин. Например, пошлина за выдачу документа беженцу или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей.

Плата за выдачу приглашения на въезд в РФ увеличится с 800 до 960 рублей, за получение ВНЖ — с пяти до шести тысяч рублей.

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#рф
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Правнучка Брежнева рассказала о своей пенсии
Вышедшая из психбольницы правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч руб.
27 ноября 2023, 23:32

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

В эфире передачи «Малахов» на канале «Россия» правнучка Леонида Брежнева, Галина Филиппова, рассказала о своей пенсии в размере 26 тысяч рублей.
Она уточнила, что ранее, находясь зарегистрированной по адресу в Звенигороде, получала 12 тысяч.

После переезда в студию в Москве, размер пенсии увеличился.

«И теперь у меня законное медицинское обслуживание», — подчеркнула женщина, которой исполнилось 50 лет.
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Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек
27 ноября 2023, 21:32

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтёров Подмосковья» из Жуковского совместно с сотрудниками городских библиотек продолжает работу по созданию электронного реестра имеющихся книг. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что эта важная работа проводится для того, чтобы сформировать в интернете каталог книжного фонда с возможностью поиска.

Так, проводится ревизия книжных фондов, в ходе которой выбираются ветхие, пожелтевшие и повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги. Эти книги проверяют, сверяют списки, заносят данные в компьютер, а после возвращают книги на места, расставляя их в алфавитном порядке.

Как отметили в пресс-службе, работа является кропотливой, требующей усидчивости, но крайне интересной.

Все желающие стать библиоволонтёрами могут обратиться в любую городскую библиотеку.

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#компьютер
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#волонтеры
#библиотека
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Жуковские Волонтёры провели профбеседы с жителями о правила ПДД
27 ноября 2023, 21:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтеров Подмосковья» из Жуковского провела профилактические беседы с пешеходами и водителями городского округа о правилах дорожного движения в зимнюю пору. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Так, по выходным волонтёры выходят на самые оживленные перекрестки, чтобы напомнить жителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, скоростного режима, а также о необходимости быть внимательными на улице, особенно в зимний период.

Отмечается, что среди основных правил волонтёры напоминают о необходимости носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметными на дороге, быть внимательным и аккуратным на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, быть максимально внимательным и снижать скорость в пешеходных местах и во дворах, и, конечно, не употреблять алкоголь будучи за рулём.

Также жителей предупредили об опасности гололёда на дорогах и тротуарах.

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#безопасность
#волонтеры
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Глава Жуковского Прохоров сообщил об усиленной работе коммунальных служб
27 ноября 2023, 21:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров сообщил, что в округе все коммунальные службы работают в усиленной режиме из-за погоды. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он напомнил, что прошлой ночью во всей Московской области были мощный снегопад и ледяной дождь, способствовавшие образованию гололёда.

«Наши дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, особое внимание уделяем сейчас дорогам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. На очистку улиц и дорог выведено 24 единицы техники. Сотрудники управляющих организаций ведут расчистку дворовых территорий от снега и наледи», — отметил в своём Telegram-канале Прохоров.

Он подчеркнул, что все работы в городском округе идут с ночи и находятся на особом контроле у главы Жуковского.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице.

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#снегопад
#ледяной дождь
#коммунальные службы
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Жозеп Боррель: Бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день
27 ноября 2023, 20:57

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Таким образом он прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья. 
Боррель считает, что нужно остановить военные действия во избежание новых жертв. Он также отметил, что ХАМАС должны потерять военный контроль над анклавом. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#сектор газа
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В Жуковском продолжают устанавливать бункеры для крупногабаритных отходов
27 ноября 2023, 20:19

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском продолжаются работы по установке бункеров для сбора крупногабаритных отходов.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, работы по установке таких бункеров проводятся региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с администрацией города. При этом, отмечается, что начались такие работы по установке бункеров повсеместно в городе с сегодняшнего дня, 27 ноября.

Установка таких бункеров призвана убрать стихийные навалы у подъездов жилых многоквартирных домов и на самих площадках.

Кроме этого, Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, Общественной палатой, Советом депутатов, председателями многоквартирных домов и инициативными группами проводится разъяснительная работа для населения о назначении таких специальных бункеров.

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#жуковский
#работа
#мусор
#экология
#благоустройство
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Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году
27 ноября 2023, 20:15

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Таким образом, с 1 января 2014 года МРОТ составит 19 242 рубля в месяц. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в результате повышения МРОТ прибавка составит около трех тысяч рублей. В пояснительной записке к документу указано, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Кроме того, законе указано, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной заработной платы.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что к 2030 году Минтруд РФ собирается установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#мрот
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Юрист Южалин: Россияне чаще оспаривают увольнения из-за юрграмотности
27 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин заявил, что сотрудники, уволившиеся по собственному желанию, всё чаще подают в суд для восстановления своих прав по причине, в том числе, повышения юридической грамотности среди населения.
«Эта практика, действительно, участилась – сотрудники, уволенные по безобидным основаниям, по собственному желанию, по соглашению сторон, чаще стали обращаться в суд и суды чаще стали восстанавливать в правах на работе таких сотрудников. У данной тенденции несколько причин – повышение юридической грамотности граждан и упрощение самой процедуры обращения в суд», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Южалин.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.

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