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В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

06 октября 2023, 14:01
Фото: istockphoto/jinga80

Фото: istockphoto/jinga80

С начала 2023 года около 250 тысяч россиян были признаны банкротами, что является третью от всего количества за последние 7 лет.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику «Федресурса». Процедура банкротства была запущена в 2015 году, но в 2023 году количество персональных банкротств увеличивалось значительно быстрее. По сравнению с аналогичным периодом прибавка составила 28,8%.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что такая динамика связана с изменениями в законодательстве, упрощающими подачу заявления.


Сейчас россияне получают статус банкрота двумя способами – через суд или по упрощенной процедуры через МФЦ. При этом суда не избежать, если обязательства превышают 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что банкротство продавца жилого помещения не должно нарушать права добросовестного приобретателя. Такое мнение высказал «Радио 1» глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Сейчас в нижней палате парламента рассматривают инициативу, призванную облегчить жизнь покупателям жилого помещения, например, у банка, позже подавшего заявление о признании банкротом.

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#банкротство
#деньги
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Дождь и сильный ветер в Подмосковье сменятся гололедицей
06 октября 2023, 14:00

Фото: Минтранс МО

В Московской области до 21 часа ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«С 14 часов до 21 часа 6 октября в Подмосковье ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 16-18 м/с, дождь, местами сильный», – говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют в непогоду избегать на улице деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
 
А уже ночью в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до -2°С. На дорогах возможно образование льда. Водителям следует быть осторожнее. 

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#московская область
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У актрисы Светланы Светличной диагностирована пневмония
06 октября 2023, 13:40

Фото: istockphoto/sudok1

Актриса лечится в психиатрическом стационаре Гиляровского, куда была госпитализирована год назад.
83-летняя звезда «Бриллиантовой руки», Светлана Светличная, пишет SHOT, пожаловалась на боли в груди. Медики сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Болезнь не запущена, лёгкие не деформированы, поэтому состояние Светланы Светличной оценивается как стабильное. Актриса проходит курс лечения. Есть все шансы на скорое выздоровление.
 
Невестка Светланы Светличной Мария Ивашева рассказала, что актриса чувствует себя хорошо. Также, по её словам, в клинике Светличную силой никто не удерживает.
 
Ранее друзья актрисы делали заявление, что страдающую деменцией Светличную якобы не выпускают из психбольницы и не дают с ней видеться.

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В Кремле прокомментировали катастрофу с самолетом Пригожина
Песков заявил, что следствие по делу катастрофы самолета Пригожина продолжается
06 октября 2023, 13:34

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обнаруженные осколки в телах погибших в самолете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина одним из установленных фактов. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина пока не было», — заявил представитель Кремля.
Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форму «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.

Безнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы. Песков заявил, что после выяснения всех обстоятельств дела будет предоставлен доклад.

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#бастрыкин
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В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь
Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
06 октября 2023, 13:13

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Об этом Алиханов написал в своем телеграм-канале.
«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург», — написал Алиханов.

По словам губернатора, транспортные компании хотят сделать этот логистический путь постоянным. Он также отметил, что отправлять судна по такому пути выходит быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал.

Напомним, ранее Российский лидер Владимир Путин заявил, Россия и Китай планируют создать рабочий орган по проекту «Северный морской путь». По его словам, наблюдается потенциал для сотрудничества в этом вопросе.

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#петербург
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Чечня и Тыва стали лидерами среди регионов РФ по жизнеспособности общества
06 октября 2023, 13:11

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Лидерами регионов России в рейтинге по уровню жизнеспособности общества стали Чеченская Республика и Республика Тыва.
На третьем месте в рейтинге оказалась Республика Ингушетия. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

Отмечается, что национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества, был разработан В Государственном университете управления (ГУУ). Этот рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов нашей страны.

«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России. … Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — прокомментировал в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев.

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#индекс
#общество
#регионы
#россия
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В России стали чаще приглашать на работу пенсионеров
06 октября 2023, 13:09

Фото: istockphoto/insta_photos

Число вакансий, которые подходят сотрудникам пенсионного возраста, в сентябре выросло в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.
Такие данные приводят аналитики «Авито Работы», пишет «Лента.ру». Самый значительный рост запросов работодателей с сентября прошлого года произошёл в сегменте туризма и ресторанов. Более чем в 2 раза увеличилось число предложений о работе для пожилых в строительной отрасли и в сельском хозяйстве.
 
Размер зарплаты, которую предлагают сотрудникам старшего поколения, вырос на 15%, составив почти 60 тысяч рублей.
 
Аналитики отмечают, что на фоне значительного увеличения объёма соответствующих вакансий сотрудники с опытом сами стали чаще откликаться. За год в сфере бухгалтерии и образования число реакций увеличилось в 1,7 и 1,5 раза соответственно.

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#россия
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#карьера
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Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом
Кинологи: собака может бегать за хвостом из-за паразитов
06 октября 2023, 13:05

Фото: Минсельхозпрод МО

Когда собака начинает бегать за собственным хвостом, хозяину следует обратить на это внимание. Ведь это может говорить о наличии заболеваний. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Такое поведение может быть обосновано не только потребностью выплеснуть лишнюю энергию, но и болью или проблемами со здоровьем и психикой. Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки. Такой питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной двигательной активностью», – рассказал Голубев.

Развлечение

Специалисты отмечают, что часто собаки гоняются за хвостом, чтобы развлечь себя. Если питомцу нечем себя занять, а хозяина нет рядом, то он может начать гоняться за хвостом. Таким образом собака избавляется от накопившейся энергии. Кинологи советуют обратить на такое поведение внимание и добавить в расписание дня больше активных игр.
Что делать, если собака перевозбудилась?
Что делать, если собака перевозбудилась?

Паразиты

Если у собаки завелись блохи, это может сопровождаться сильным зудом. Пытаясь догнать собственный хвост и укусить его, питомец хочет немного облегчить чесотку. Понять, что у собаки появились паразиты, можно также по наличию тёмно-коричневых или чёрных пятен. Если проблема подтвердилась, кинологи рекомендуют помыть питомца с шампунем и обработать специальным средством от блох.

Возраст

Чаще всего погоня за хвостом встречается среди щенков. Малыши таким образом изучают окружающий мир и себя. Так питомец не только узнаёт что-то новое, но и пытается себя развлечь. С возрастом такое поведение пройдет без вмешательств из вне.

Аллергия

Если у собаки есть аллергия, она может начать гоняться за своим хвостом. Чтобы определить эту проблему, нужно внимательно его осмотреть: в некоторых местах шерсть выпадает клоками, на коже появляются покраснения или шелушения, собака постоянно чешется и вылизывает себя. В этом случае нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы он назначил лечение.

Тревога

Постоянный стресс может стать причиной странного поведения питомца. В этом случае погоня за хвостом может успокаивать животное. Кинологи советует понаблюдать за питомцем, чтобы выявить причину тревоги. Как правило, как только исчезнет источник стресса, собака перестанет гоняться за хвостом.

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#аллергия
#кинологи
#стресс
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Перечислены самые популярные схемы мошенничеств с использованием ботов
Киберэксперт Избаенков предупредил о схемах мошенничеств с использованием ботов
06 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Директор по развитию направления кибербезопасности Артём Избаенков заявил, что наиболее распространёнными мошенническими схемами с использованием ботов являются создание липовых ботовых аккаунтов в соцсетях и фальшивых интернет-магазинов.
«Они используют эти аккаунты для рассылки спама, фишинга, а также распространения вирусов и вредоносного ПО», — пояснил в беседе с RT Избаенков.

Также мошенниками могут создаваться фальшивые отзывы о товарах и услугах.

По словам специалиста, следует также остерегаться поддельных электронных писем от имени известных банков и организаций с целью получения конфиденциальной информации.

Избаенков рекомендовал заботиться о своей цифровой безопасности, создавая везде надёжные пароли, не переходя по подозрительным и неизвестным ссылкам, а также внимательно проверять адреса сайтов.

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#кибербезопасность
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Новый Закон о гражданстве РФ вступит в силу в октябре
06 октября 2023, 12:44

Фото: istockphoto / yanik88

26 октября 2023 года в силу вступит новый Закон о гражданстве Российской Федерации. Он полностью заменит действующий закон. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Основные изменения коснулись оснований приобретения российского гражданства и общих условий приема в гражданство Российской Федерации, упрощенного получения российского гражданства, признания гражданином Российской Федерации, полномочий Президента Российской Федерации и федеральных органов власти.


Был расширен перечь оснований, благодаря которым можно получить гражданство, например, в результате выбора гражданства РФ при изменении государственной границы. 



Для приема в гражданство новым законом из общих требований исключается необходимость подтверждения законного источника средств к существованию. Стоит отметить, что иностранные инвесторы и индивидуальные предприниматели лишись возможности в упрощенном виде получить гражданство РФ.
 
Также появилась статья о паспорте Российской Федерации, отменяется статус носителя русского языка и вводится новое понятие «множественное гражданство», которое подразумевает наличие у граждан России гражданства (подданства) иностранного государства, с которым РФ не заключен международный договор о двойном гражданстве.


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