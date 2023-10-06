В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

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С начала 2023 года около 250 тысяч россиян были признаны банкротами, что является третью от всего количества за последние 7 лет.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику «Федресурса». Процедура банкротства была запущена в 2015 году, но в 2023 году количество персональных банкротств увеличивалось значительно быстрее. По сравнению с аналогичным периодом прибавка составила 28,8%.
Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что такая динамика связана с изменениями в законодательстве, упрощающими подачу заявления.
Сейчас россияне получают статус банкрота двумя способами – через суд или по упрощенной процедуры через МФЦ. При этом суда не избежать, если обязательства превышают 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что банкротство продавца жилого помещения не должно нарушать права добросовестного приобретателя. Такое мнение высказал «Радио 1» глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Сейчас в нижней палате парламента рассматривают инициативу, призванную облегчить жизнь покупателям жилого помещения, например, у банка, позже подавшего заявление о признании банкротом.
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Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин считает, что такая динамика связана с изменениями в законодательстве, упрощающими подачу заявления.
Ранее сообщалось, что банкротство продавца жилого помещения не должно нарушать права добросовестного приобретателя. Такое мнение высказал «Радио 1» глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Сейчас в нижней палате парламента рассматривают инициативу, призванную облегчить жизнь покупателям жилого помещения, например, у банка, позже подавшего заявление о признании банкротом.
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Мария Фирсова