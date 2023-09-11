В России резко увеличилось число вакансий с гибридным графиком

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«Рост интереса работодателей к формату работы, предполагающему присутствие в офисе, также можно отметить в сферах управления персоналом (в 1,7 раз) и страхования (в 1,7 раз), а также в сегменте искусств и развлечений — 1,4 раза. При этом небольшой прирост количества удаленных вакансий можно отметить в сфере образования и науки — в 1,3 раза. Удаленный формат работы был невероятно актуален в 2020-2022 годах, так как он обеспечивал соблюдение мер эпидемической безопасности практически без вреда для эффективности компаний. Сейчас острая необходимость в нем прошла, но появилась потребность со стороны работников. Многие сотрудники не готовы возвращаться в офис, поэтому все больше распространяется гибридный вид работы, позволяющий не только оставаться продуктивным и общаться с коллективом, но и периодически менять обстановку и экономить временные ресурсы», — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
Также стоит отметить прирост в 1,3 раза в администрировании и консультировании. Самыми требовательными с точки зрения перехода на постоянное посещение офиса оказались работодатели в IT-сфере, где прирост вакансий именно с очным присутствием сотрудников составил почти 4 раза. За ними идет сегмент управления персоналом с увеличением вакансий с обязательным пребыванием в офисе в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Немного позади представители сферы искусства, а также маркетинга, рекламы и PR — 3 раза.
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