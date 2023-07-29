В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.