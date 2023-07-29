В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

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Правительство РФ утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации кабмина, информационная госсистема заработает с 1 сентября этого года. Отмечается, что цель запуска такой системы заключается в улучшении безопасности поездок в такси.
Сообщается, что с начала сентября в каждом регионе России должны работать т3 региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.
Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому будет проводиться обязательное страхование пассажиров легковых такси. В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам будет увеличен в четыре раза. Отмечается, что перевозчики, которые осуществляют деятельность используя легковые авто, будут обязаны застраховать свою ответственность.
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Екатерина Коршунова