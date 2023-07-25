В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст

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Призывной возраст в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода.
Об стало известно из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне, пишет ТАСС
Изменения будут касаться закона «О воинской обязанности и военной службе».
21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой призыв в армию на срочную службу будет проходить с 18 до 30 лет, вместо 18-27 лет.
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Мария Фирсова