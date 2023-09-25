В России с 2024 года за мусорными полигонами будет «следить» нейросеть

Фото: iStock/Anton Novikov
Российский экологический оператор к середине 2024 года разработает нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Дениса Буцаева.
«Мы уже активно приступили к реализации проекта. Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов», — цитирует агентство слова собеседника.
Буцаев добавил, что работа над созданием нейросети будет завершена во втором квартале 2024 года.
Читайте также:
По итогам «Антимусорного рейда» в Подмосковье за лето возбудили более 400 дел
Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице
Минэкологии напоминает: Строительные отходы можно перевозить только с разрешительным талоном
Диана Аванесян