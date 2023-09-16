Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов

В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов

16 сентября 2023, 12:04
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

В России с 1 октября снизится стоимость совершения социально-значимых нотариальных действий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Отмечается, что снижение стоимость произойдет на услуги удостоверения доверенностей физических лиц и согласий супруга на сделку, согласия на выезд несовершеннолетних за границу, выдачи свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию и иных.

Напомним, ранее правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого российского субъекта. Сообщается, что расчеты были произведены по формуле Минюста.

Читайте также:

В Москве разрешили работать нотариусам

Юрист обвинил администрацию Москвы в незаконной продаже подъезда

Россиянам рассказали, как не платить за коммунальные услуги

#услуги
#снижение
#юрист
#минюст рф
Читайте нас в
В «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов
В московском «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов
16 сентября 2023, 12:25

Фото: Радио 1

В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В его рамках пройдут поединки 24 команд из 4 стран мира.
Соревнования пройдут в два этапа: первый этап предусматривает 12 поединков среди 24 роботов, второй этап включает в себя шесть поединков среди команд, которые победили в первом раунде.
Фото: Радио 1
В соревнованиях участвуют и профессиональные инженеры, и студенты технических вузов, и любители робототехники. Также участие примут команды из Казахстана, Китая, Индии и Турции. АВсе ни побоятся за главный приз – шесть миллионов рублей.

На церемонию открытия битвы роботов приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пожелал всем участникам удачи.

Читайте также: ​

Антрополог Сударикова: В ближайшие 200 лет на Земле появятся суперкиборги

Эксперт по ИИ Наташкин: Восстания машин точно не будет

В Подмосковье создают уникального человекоподобного робота
#подмосковье
#губернатор
#студенты
#соревнования
#приз
#роботы
Читайте нас в
Умер актер из советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев
16 сентября 2023, 12:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский и российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в «Электротеатре Станиславский».
62-летний Кечаев умер 14 сентября. Сообщается, что прощание с ним прошло утром в пятницу, 15 сентября, в морге института имени Склифосовского.

Кечаев известен своими в ролями в драме «Меня зовут Арлекино» и Игорь в картине «Ленинград. Ноябрь».  В качестве режиссера он работал над фильмами и сериалами «След», «Товарищи полицейские», «Саша Маша» и другими.

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года. 

Напомним, ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. 

Читайте также:

Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни

#прощание
#полицейские
#смерть
#актёр
#режиссёр
Читайте нас в
Помощник Сальдо: в Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа
16 сентября 2023, 12:03

Фото: IStock/repinanatoly

В Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, гуманитарная ситуация в Херсоне с каждым днём становится более критической. Проблема возникают в основном из-за нехватки продуктов питания. Также в регионе наблюдаются неполадки в части электро- и водоснабжения и вывoза отходов. Он также рассказал о безработице в регионе.
«Нет работы, но есть коммунальные платежи <...> Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социoгуманитарная катастрофа», – сказал Малькевич.
Собеседник издания подчеркнул, что среди жителей Херсона повысилась тревожность из-за террористических действий со стороны военизированных группировок. Эти группы, по словам Малькевича, похищают людей, вымогают деньги. 

Читайте также: 

Киев частично эвакуирует жителей подконтрольных ему районов Херсонской области

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Диверсант ВСУ подорвался на собственном заряде в Херсонской области
#деньги
#катастрофа
#херсонская область
Читайте нас в
В ноябре самолёты начнут летать из Петербурга в Тель-Авив
Авиарейсы из Петербурга в Тель-Авив запустят с 3 ноября
16 сентября 2023, 11:38

Фото: IStock/Ekaterina_Lin

Санкт-Петербург готовится к запуску регулярных рейсов в Израиль. Планируется, что первые самолёты отправятся в Тель-Авив с 3 ноября.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Израиля, рейсы будет выполнять компания Red Wings. Также она начнёт совершать техническую посадку в аэропорту Минеральных вод.

Продолжительность полёта составит больше восьми часов.
«Полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ-100 с 100 креслами. Продолжительность полёта составит 8 часов 15 минут», – говорится в заявлении.
Читайте также: 

В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea

Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
#самолет
#рейсы
#полеты
#израиль
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Дубне прошла выставка «Дары природы»
16 сентября 2023, 11:34

Фото: iStock/merc67

На протяжении трех лет Совет ветеранов Дубны проводит выставку «Дары природы», на которой садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья представляют не только богатый урожай, но и различные варенья, соленья и маринады.
Эта выставка позволяет конкурсантам поделиться друг с другом советами и семейными рецептами по выращиванию привычных и экзотических овощей, фруктов и ягод.

«Жюри выставки пришлось нелегко. Выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось непростым делом», — рассказала председатель Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова.

Сообщается, что победители выставки были награждены полезными вещами: лейками, корзинками, семенами и крышками для консервирования. В 2024 году организаторы «Даров природы» планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только в качестве зрителей, но и как участников.

Читайте также:

Молодые музыканты выпустили сборник песен про Дубну

В Дубне наградили участников реконструкции мемориала «ДОТ»

Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне

#парк
#фестиваль
#скейт
#выставка
#лето
#музыканты
#снт
#победители
#выставки
#дубна
#ветераны
Читайте нас в
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции назвал доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей клеветой
16 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/naumoid

МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей.
Сообщается, что за Турцией последует необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету». В ведомстве подчеркнули, что в докладе ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября этого года зафиксировано большое число серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG. К ним относится вербовка детей, похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.

В МИД Турции добавили, что Анкара соблюдает региональные и международные соглашения.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. 

Читайте также:

Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США

The Hill: В Конгресс США внесли законопроект, отменяющий получение гражданства по праву рождения

Львова-Белова: Россия передала последних украинских детей из Краснодарского края

#сша
#россия
#соглашения
#похищение
#мид
#законопроект
#мария захарова
#оон
#турция
Читайте нас в
Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
Причиной смерти актера Гришечкина стали проблемы с сердцем
16 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/jorgeantonio

Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что последние 8 суток Гришечкин провел в реанимации. 6 сентября актеру стало плохо: у него поднялась температура и стала развиваться гипертермия. Также медики диагностировали у Гришечкина психическое расстройство, которое вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.

Отмечается, что 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. 

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. 

Читайте также:

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни

#подмосковье
#мвд
#ночь
#температура
#медики
#солдаты
#артист
#актёр
Читайте нас в
Российские бомбардировщики стали в разы опаснее
Российский бомбардировщик Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД
16 сентября 2023, 10:51

Фото: IStock/aarrows

Усовершенствованные российские бомбардировщики представляют еще большую угрозу. Об этом рассказали в российском министерстве обороны.
В ведомстве объяснили, что теперь на борту российского стратегического бомбардировщика Ту-160 установлены передовые крылатые ракеты Х-БД. Эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии более 6500 километров. Следует отметить, что до этого эти бомбардировщики были оснащены ракетами Х-101 с дальностью порядка 5500 километров.

О новом вооружении для этого самолета сообщили во время представления авиационной техники лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

Читайте также: 

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
#боеприпасы
#ракеты
#ракета
#минобороны рф
Читайте нас в
Синоптики рассказали о похолодании в Москве
16 сентября 2023, 10:41

Фото: Istock/Oleg Elkov

В субботу, 16 сентября, в российской столице ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов. Об этом РИА новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам специалиста, утренние моросящие дожди в Москве долго не задержатся, их заберёт гребень скандинавского антициклона. По его словам, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19», ­– рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

Читайте также: 

Синоптик Шувалов заявил о возможном втором пришествии бабьего лета

Открытый грунт: что сажать на даче осенью

Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето
#погода
#температура
#ветер
#атмосферное давление
#дожди
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф