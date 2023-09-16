В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов

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В России с 1 октября снизится стоимость совершения социально-значимых нотариальных действий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
Напомним, ранее правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого российского субъекта. Сообщается, что расчеты были произведены по формуле Минюста.
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