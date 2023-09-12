В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам

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Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на полях ВЭФ заявил, что портал, предназначенный для получения школьниками психологической помощи онлайн, заработает в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.
«В ближайшее время, очень скоро заработает», — ответил Бугаев журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что министерство занимается разработкой специального портала, где школьники в закрытом режиме смогут получить индивидуальную консультацию психолога.
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