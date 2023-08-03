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В России сложился дефицит дальнобойщиков

«Ведомости»: в России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков
03 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/Vera Shestak

Заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК, Вадим Филатов, в беседе с «Ведомостями» подчеркнул критическую нехватку дальнобойщиков в России.

По оценкам компании ПЭК, в стране существует дефицит приблизительно в 60 000 водителей, а сама компания испытывает недостаток около 5 процентов от общего числа водителей грузовиков.

Филатов отметил, что отрасль столкнулась с «экстремальным дефицитом» водителей тяжелых грузовиков весом более 3,5 тонн (категория Е). По данным комплексного опроса крупнейших предприятий сектора, за последние пять лет дефицит увеличился с 15 до 21 процента.

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Россияне массово перестали ездить в Европу
АТОР: Поток туристов из России в Европу упал на 90%
03 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Количество российских туристов, посещающих Европу, сократилось на 90 процентов в сравнении с уровнем до пандемии COVID-19. Это стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые были опубликованы в газете «Известия».
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что перспективы улучшения ситуации в ближайшем будущем выглядят маловероятными. Процесс получения виз стал более сложным, разрешения на въезд, как правило, выдаются только на длительность поездки, а консульства часто закрываются, указал он. В то же время, некоторые европейские страны, такие как Греция, Италия, Испания и Франция, продолжают оставаться относительно гостеприимными для российских туристов.

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В России решили вернуть штрафы за превышение средней скорости
«Коммерсант»: дорожные камеры оборудуют секундомерами для фиксации превышения скорости
03 августа 2023, 05:19

Фото: администрация г. о. Мытищи

В России рассматривается вопрос о возвращении штрафов за превышение водителями средней скорости на дорогах, что предполагает измерение времени проезда между двумя или более дорожными камерами, сообщает «Коммерсант».
Ранее подобная система уже функционировала в РФ, но была отменена два года назад по решению ГИБДД. В то время Верховный суд пояснил, что для указания места нарушения должно использоваться конкретное место, а не просто участок дороги.

Однако, учитывая данную критику, Министерство транспорта разработало проект изменений в ПДД, предполагающих введение нового термина — «средняя скорость движения транспортного средства».

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Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России
«Алеан»: две трети туристов готовы спонтанно отправиться в путешествие в соседний регион
03 августа 2023, 04:29

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Отчет национального туроператора «Алеан» указывает на увеличение процента неожиданных путешествий среди россиян, передает РИА Новости. Компания провела опрос среди 500 агентов и 200 туристов, в ходе которого было отмечено рост бронирований с ближайшими датами поездок и значительное уменьшение периода планирования.
Путешественники все чаще определяются с маршрутом менее чем за неделю до отпуска. Исследование «Алеан» показывает, что за семь месяцев 2023 года количество таких бронирований увеличилось вдвое (с 4,8 до 11,5 процентов).

Стоит отметить, что летом доля спонтанных поездок достигла 22 процентов. 9 процентов турагентов подтвердили, что большинство обращений в настоящее время имеют такой характер.

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Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит 11 августа
Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит рано утром 11 августа
03 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/dima_zel

После почти полувекового перерыва российская лунная станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли в ранние утренние часы 11 августа. Время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск, передает РИА Новости.
Выбранный основной день запуска — 11 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с ускорительным блоком «Фрегат» и автоматической станцией будет запущена с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Запасное время запуска намечено на 2:35 мск 12 августа.

Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

У «Луны-25» нет возвращаемого аппарата. Она должна стать первой станцией в истории, которая совершит посадку на Южном полюсе Луны (в районе параллели 70 градусов южной широты). Основными целями миссии будут тестирование технологий мягкой посадки, изучение внутренней структуры Луны и поиск ресурсов, включая воду.

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Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Эксперт Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может сравняться с США в космосе
03 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/Ales_Utovko

Китай к концу следующего десятилетия может значительно усилить свое присутствие в космосе, догнав по этому показателю США, предположил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института космических исследований, академик Лев Зеленый.
«Возможно, к середине или концу 2030-х Китай значительно увеличит свое влияние в космосе, став ключевым или по крайней мере, сравнимым с США игроком», — предполагает ученый.
Зеленый пояснил, что в гонке за космическое преимущество невозможно выделить одного лидера, поскольку этот сектор представляет собой множество взаимосвязанных направлений. Если страна лидирует в одной области, она может отстать в другой. Эксперт привел в пример космическую гонку второй половины XX века, когда астронавты США высадились на Луну, а советский космический аппарат привез образцы лунного грунта.

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США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла
Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и хотят скоро прислать нового посла
03 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США заявил о сохранении своего посольства в Нигере, несмотря на эвакуацию некоторых его сотрудников, и подчеркнул продолжение дипломатического диалога с африканским государством, передает РИА Новости. Кроме того, в ведомстве выразили ожидание скорого прибытия нового американского посла в страну.
После домашнего ареста президента Нигера Мохамеда Базума госдепартамент дал указание о выезде из страны не основного состава дипломатического представительства в столице Ниамее, включая семьи дипломатов.

«Американское посольство продолжает работу, ограниченно предоставляя экстренные услуги гражданам США... Мы продолжаем поддерживать дипломатические контакты на высочайших уровнях», — указывается в пресс-релизе.
Госдепартамент также выразил надежду на скорое прибытие в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую Сенат США недавно утвердил на пост нового американского посла в Нигере.

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Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
Роскомнадзор проверит гаджеты для обеспечения безопасного доступа к российским сервисам
03 августа 2023, 01:01

Фото: iStock/stnazkul

Центр мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП), работающий под эгидой Роскомнадзора, занимается исследованием оборудования Apple и других зарубежных компаний, с целью обеспечения надежного доступа к российским цифровым услугам, сообщили из пресс-службы Роскомнадзора агентству РИА Новости.
«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит анализ работы протоколов и устройств, чтобы гарантировать стабильный и безопасный доступ к российским цифровым сервисам», — отмечается в заявлении.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настоящее время большинство сетевых протоколов, применяемых интернет-сервисами, представляют собой зарубежные разработки.

«В основу интернет-сервисов цифровой экономики нашей страны должны быть положены базовые сетевые протоколы и соответствующие программные библиотеки, обеспечивающие надежность, стабильность и безопасность как данных и информации, так и сервисов в целом», — уточнили в ведомстве.
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Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными
Минздрав опроверг сообщения о введении оплаты за некоторые виды медпомощи в России
03 августа 2023, 00:43

Фото: iStock/David Gyung

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию о планируемом введении платы за некоторые виды медицинских услуг в стране.
«Сообщения о том, что медицинская помощь может стать платной, не отражают реальность и представляют собой не более чем некомпетентное толкование нормативного акта, которое было распространено некоторыми СМИ», — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он подчеркнул, что все виды медицинских услуг, включая экстренную, неотложную и плановую помощь, как в стационаре, так и на амбулаторной основе, а также лекарственное обеспечение в стационарных условиях, будут продолжать предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Кузнецов усилил свое заявление, подтвердив, что все необходимые медицинские услуги продолжат предоставляться бесплатно гражданам России в соответствии с полисом ОМС.

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В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора
02 августа 2023, 22:39

Фото: администрация г. о. Мытищи

Рейд по выявлению нарушителей перевозки мусора прошёл у деревни Коргашино. Были проверены водители нескольких грузовиков, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.
Уже в первые полчаса у водителя одного из большегрузов не оказалось талона на право перевозки твёрдых бытовых отходов. Объяснить его отсутствие мужчина не смог. На него составлен протокол об административном правонарушении.  Сотрудники Управления экологии и природопользования администрации муниципалитета проводят регулярные рейды совместно с экипажами ДПС уже второй год подряд по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
 
Наказать могут за отсутствие талона на перевозку мусора или договора на размещение отходов на перерабатывающих предприятиях. Такие нарушители обычно выгружают твёрдых бытовые или строительные отходы вдоль дорог или в лесу, из-за чего образуются стихийные свалки. 

В январе были увеличены штрафы за сброс мусора в неустановленных местах. Штраф для граждан составляет от 10 тыс до 15 тыс рублей, а если мусор выбросили из грузовика – от 40 тыс до 50 тыс рублей.

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