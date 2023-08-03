В России сложился дефицит дальнобойщиков

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Заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК, Вадим Филатов, в беседе с «Ведомостями» подчеркнул критическую нехватку дальнобойщиков в России.
Филатов отметил, что отрасль столкнулась с «экстремальным дефицитом» водителей тяжелых грузовиков весом более 3,5 тонн (категория Е). По данным комплексного опроса крупнейших предприятий сектора, за последние пять лет дефицит увеличился с 15 до 21 процента.
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