В России снизились цены на аренду квартир

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Цена за аренду однокомнатных квартир в Москве упала на 13%, в Санкт-Петербурге - на 14–15%, в Самаре — на 8,6%.
Также в данный момент на рынке недвижимости наблюдается традиционное затишье перед осенью. В августе спрос на квартиры будет расти, а арендные ставки могут не только вернуться к исходным значениям, но и даже подрасти на 5-10%.
Ранее стало известно, сколько стоят самые дешёвые однушки в российских мегаполисах. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», с начала 2023 года наблюдается небольшой рост на однушки в новостройках (+1%) и на вторичном рынке (+2%), пишут «Известия».
На вторичном рынке Москвы цены на однокомнатные апартаменты начинаются от 2,8 млн рублей, а квартира стоит от 4,1 млн рублей. Самая дорогая недвижимость такого формата обойдется в 95 млн рублей.