В России снизились цены на арматуру

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Ранее производителей и трейдеров проинформировали о том, что нельзя необоснованно поднимать цены. Также основной приоритет должен отдаваться на обеспечение внутреннего рынка.
Ранее сообщалось, что Россия стала единственной страной в Европе, где снижались цены на продукты. РИА Новости пишет, что Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле цены на продукты снизились на 0,22% в годовом выражении.
Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки фиксировалась в России до апреля 2023 года один раз — в июне 2018 года. Тогда этот показатель равнялся 0,42%.