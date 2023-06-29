В России собираются конфисковать зверей у живодеров

фото: iStock/AwaylGl
За жестокое обращение у владельцев могут изымать домашних и диких животных
Возможность конфискации домашних и диких животных у хозяев за нечеловеческое отношение к ним предложил внести в законодательство первый зампред думского комитета по вопросам экологии, Владимир Бурматов.
Сегодняшний законодательный порядок предусматривает взыскание штрафа в размере до 80 тысяч рублей или наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за жестокость к животным. Тем не менее, животное продолжает оставаться в ведении хозяина.
Читайте также:
В Гонконге арестована женщина по подозрению в убийстве голубя, ей грозит 3 года тюрьмы
В России предложили ввести штрафы до 200 тыс. рублей за укусы собак
Названы причины, по которым собаки перестают слушаться хозяина
«Сначала стоит разрешить конфискацию диких животных. Держать таких созданий в жилых помещениях уже является формой жестокости к ним. Далее важно дополнительно предусмотреть конфискацию домашних животных, в случае жестокого обращения с ними со стороны владельцев», — произнес депутат в интервью для «Известий».
Читайте также:
В Гонконге арестована женщина по подозрению в убийстве голубя, ей грозит 3 года тюрьмы
В России предложили ввести штрафы до 200 тыс. рублей за укусы собак
Названы причины, по которым собаки перестают слушаться хозяина
Артем Кузьмин