В России сократились продажи надувных бассейнов

Фото: istockphoto.com/psvrusso
При этом, теперь средняя цена на надувной бассейн по России составляет 3 250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.
А вот продажи купальников, плавок, шлёпанец и солнцезащитных очков, напротив, увеличились за год.
Отмечается, что для составления такой статистики было проанализировано 48 млрд кассовых чеков.
До этого сообщалось, что в июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты. Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено на автомобильные комплектующие, с ростом в этом сегменте на 190%. Самыми популярными товарами среди россиян были топливные фильтры, резиновые шланги, резиновые элементы для щеток стеклоочистителей и масляные фильтры.
Читайте также:
«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз
В России не удалось снизить потребление табака и алкоголя
В июне россияне начали активно скупать автоэлектронику и автозапчасти