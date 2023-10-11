В России сократят авиаполеты из-за проблем с двигателями в самолетах

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Авиакомпания S7 Airlines сократит расписание на осенне-зимний период на 10-15%. Причиной стали сложности с ремонтом двигателей Airbus, об этом сообщает «Коммерсантъ».
«S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10—15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране», — пишет издание, ссылаясь на собственные источники.
В материале указано, что на данный момент авиакомпания ищет другие варианты обслуживания самолетов. На сегодняшний день, 13 из 39 таких самолетов S7 не летают. Кроме того, в Министерстве транспорта предполагают, что с парком neo придется попрощаться.
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