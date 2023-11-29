В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»

В 2024 году в России состоится первый Международный фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Проект носит имя известного композитора, патриарха музыки для детей, Народного артиста РФ Владимира Яковлевича Шаинского.
Целями проекта является возрождение жанра детской песни в России, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, которые были написаны для самых юных слушателей, популяризация данным произведений с помощью медийных возможностей фестиваля.
Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.
Отмечается, что региональный этап фестиваля «Шаинский-Фест» пройдет Подмосковье в феврале-апреле следующего года.
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Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.
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Алина Юрчак