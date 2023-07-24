В России создали экипировку для одновременной защиты от огня и мороза

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Ученые и техники из Санкт-Петербурга разработали пробные образцы специальной одежды для пожарных и спасателей, работающих в Арктике. Экипировка не воспламеняется даже при температуре 450 градусов, а внутренняя поверхность снабжена согревающими элементами из углеродных нанотрубок.
Испытания показали перспективность использования такой спецодежды сотрудниками экстренных служб, работающих в условиях Крайнего Севера. В ближайшее время разработчики надеются выйти на серийное производство противопожарной и одновременно согревающей экипировки.
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Александр Бойцов