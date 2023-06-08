В России создали систему индивидуального лечения мочекаменной болезни

Фото: фотобанк Московской области
Разработка принадлежит учёным Сеченовского Университета
Команда ученых Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова разработала систему подбора персонализированной терапии мочекаменной болезни, которая поможет снизить риска ошибок, осложнений и рецидивов болезни.
Так, новая система позволит определять наиболее эффективный подход к лечению заболевания. Её целью является расчёт недостающих параметров камней, их основные свойства свойства. Уточняется, что уже сейчас отобраны образцы мочевых камней, создана база данных, отработаны алгоритмы исследований.
Ранее учёные из Московского института электронной техники и Сеченовского университета создали специальное покрытие для российского кардиоимплантата «Спутник», позволяющее снизить риск образования тромбов. Так, новое покрытие состоит из коллагена и углеродных наночастиц. Отмечалось, что учёные уже провели испытания нового материала в лабораторных условиях, которые показали, что покрытие может применяться в аппаратах вспомогательного кровообращения.
«Реализация проекта позволит заложить основу для создания методов персонализированного лечения и снизить потенциальные риски во время и после операций, уменьшить необходимость повторных вмешательств, сократить время госпитализации и повысить удовлетворенность пациентов медпомощью», — отметил в беседе с Газета.ру сотрудник Института регенеративной медицины Сергей Ткачев.
Ранее учёные из Московского института электронной техники и Сеченовского университета создали специальное покрытие для российского кардиоимплантата «Спутник», позволяющее снизить риск образования тромбов. Так, новое покрытие состоит из коллагена и углеродных наночастиц. Отмечалось, что учёные уже провели испытания нового материала в лабораторных условиях, которые показали, что покрытие может применяться в аппаратах вспомогательного кровообращения.
Мелисса Тимофеева