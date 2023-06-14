В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»

Фото: iStock/valio84sl
Кузякин: ЦКБР создал способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Центр по созданию интегрированных беспилотных решений (ЦКБР) представил FPV-дрон «Ультиматум», способный работать в экстремальных погодных условиях и обладающий высокой грузоподъемностью. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
Кузякин отметил, что новый дрон способен функционировать даже в условиях, когда погода считается крайне неблагоприятной для полетов, включая штормовые ветра и дожди с градом.
Относительно грузоподъемности «Ультиматума», Дмитрий Кузякин сообщил, что конкретные характеристики в настоящее время остаются конфиденциальными. Однако, он отметил, что дрон способен с легкостью переносить кирпич.
Ранее в Подмосковье на частный участок недалеко от Рублёво-Успенского шоссе упал дрон с камерой.
Кузякин отметил, что новый дрон способен функционировать даже в условиях, когда погода считается крайне неблагоприятной для полетов, включая штормовые ветра и дожди с градом.
«Это весьма значимо, так как противник не будет ожидать, что в такую погоду возможно что-то приближается по воздуху», — уточнил он.Кроме того, Кузякин добавил, что дрон способен работать даже при низких температурах.
Относительно грузоподъемности «Ультиматума», Дмитрий Кузякин сообщил, что конкретные характеристики в настоящее время остаются конфиденциальными. Однако, он отметил, что дрон способен с легкостью переносить кирпич.
Ранее в Подмосковье на частный участок недалеко от Рублёво-Успенского шоссе упал дрон с камерой.
Артем Кузьмин