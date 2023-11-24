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В России создан крупногабаритный 3D-принтер полностью из отечественных деталей

24 ноября 2023, 15:29
Фото: istockphoto/michal-rojek

Фото: istockphoto/michal-rojek

Госкорпорация «Росатом» представила новый крупногабаритный, полностью импортонезависимый 3D-принтер. Его за два месяца разработали специалисты десятка различных специальностей.

Новая разработка к тому же отличается дешевизной. Принтер, который получил название «Хайтек 800», будет стоить около 350 тысяч рублей. В названии отражен размер его рабочего поля — 800 миллиметров. Похожий аппарат, производимый в Китае, стоит порядка двух миллионов рублей. К тому же, его достаточно непросто ввезти в Россию.

Вместе с самим 3D-принтером была создана его цифровая модель и разработана конструкторская документация, что позволит запустить завод по производству таких устройств в количестве 100 единиц в месяц. Комплект документов включает в себя все этапы производства — от строительства завода до налаживания серийного выпуска.

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#завод
#аппарат
#разработка
#документы
#китай
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В горокруге Пушкинский откроют зимний сезон праздничными мероприятиями
24 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский готовят праздничные мероприятия к началу зимнего сезонна. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На 1 декабря для жителей округа запланировали мероприятия, в числе которых спектакли, огненные шоу. Начало запланировано на 16 часов в Городском парке культуры и отдыха на улице Некрасова.

Юные гости также смогут посетить площадки с мастер-классами по лепке и написать письмо Деду Морозу. Любой желающий сможет прокатиться на оленьей упряжке, посмотреть интерактивно-театрализованные программы, а также приобрести угощения и горячие напитки, продегустировать разнообразие варенья и мёда.

Напомним, в городском округе Пушкинский также готовят праздничные мероприятия ко Дню матери, который состоится 26 ноября. 

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#мероприятия
#шоу
#площадки
#пушкинский округ
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Названа неожиданная причина замерзания собак на прогулке
Врач Широкожухова: Собака может мёрзнуть из-за неправильного питания
24 ноября 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/Alexander Pytskiy

Ветеринарный врач-терапевт Маргарита Широкожухова заявила, что собака может мёрзнуть на морозе во время прогулки из-за неправильного или несбалансированного питания.
Повлиять на восприимчивость животного к холоду могут состояние шерсти, одежда, а также особенности здоровья и возраст.

«В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть возможность, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому надо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег. Владельцам сторожевых псов рекомендуется позаботиться о комфорте животных: утеплить будку, сделать вольер отапливаемым, обеспечить калорийный рацион и теплую воду», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Широкожухова.

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#собаки
#снег
#советы
#одежда
#кинологи
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В Подмосковье снизилось количество жалоб на некачественное содержание домов
24 ноября 2023, 16:49

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Количество обращений по вопросу содержания дворов в Московской области снизилось. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.

По сравнению с прошлой неделей жалобы сократились на 1,5 тысячи.

«Поддержание чистоты и порядка остаются волнующими темами. На этой неделе получили на 1 512 обращений меньше по поводу содержания дворовых пространств по сравнению с прошлой. <…>Учитывая сезон, напомню, что работу фонарей держим на контроле: организовали масштабные инспекции на этой неделе для оперативного выявления и устранения нарушений», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что снижение было зафиксировано по жалобам мусор — минус 749 сообщений, состояние элементов благоустройства — поступило на 299 меньше, а также освещение во дворах — минус 117. Кроме этого, меньше всего жалоб было зарегистрировано в Домодедове, Серпухове, Дубне, Коломне и Раменском.

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#мусор
#жалобы
#освещение
#снижение
#светлана аипова
#подмосковье
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Глава Пушкинского Красноцветов оценил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
24 ноября 2023, 16:36

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поделился впечатлениями после посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Подробнее об этом он написал в своём телеграм-канале.
Красноцветов посетил выставку вместе с представителями администрации муниципалитета. По словам главы, каждый найдёт там для себя что-то познавательное. Он также посетил стенд, посвящённый Подмосковью.
«На Международной выставке представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Продемонстрированы достижения нашей страны, культурно-развлекательные программы и ярмарки. С семьёй сюда можно и нужно прийти. Здесь очень интересно и информативно, всё можно потрогать», — рассказал он.
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#выставки
#ярмарки
#вднх
#россия
#пушкинский округ
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На улицы городского округа Пушкинский вывели больше 80 машин для уборки снега
24 ноября 2023, 16:34

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

С началом обильных осадков в городском округе Пушкинский приступили к уборке снега. Об этом в своём телеграм-канале написал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Всего на улицы горокруга вывели больше 80 единиц снегоуборочной техники. Также с последствиями снегопада справляются порядка 130 человек. В первую очередь очищают посадочные площадки на автобусных остановках, тротуары и лестницы-сходы. Управляющие компании занимаются уборкой входных групп и тротуаров вблизи многоквартирных домов муниципалитета.
«Прошу быть внимательными на дорогах. Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Ожидается, что осадки продлятся все выходные», — написал Максим Красноцветов.
Напомним, в 2022 года «Пушгорхоз» начал закупать новую технику. Всего было приобретено 75 единиц автотранспорта, среди них мини-погрузчики «Ant-1000», фронтальные погрузчики «Амкодор-332», оснащенные челюстными ковшами с обратным захватом и большими мощными щётками, а также грузопассажирские автомобили «Газель».

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#коммунальные службы
#максим красноцветов
#снег
#пушкинский округ
#уборка
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Общественники МСЭФ РФ поблагодарили губернатора Воробьёва за помощь и содействие
24 ноября 2023, 16:32

Фото: istockphoto/.shock

Представители Общероссийской общественной организации Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) выразили благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьёву за содействие реализации государственной молодёжной, научно-инновационной политики в регионе.
В благодарственном письме, направленном руководителю Подмосковья, указано, что за 2022-2023 годы МСЭФ РФ провел более двадцати различных конкурсов, олимпиад и мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч студентов, аспирантов и ученых из 85 регионов России, а также из Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Представители МСЭФ РФ отметили, что среди участников и победителей олимпиад и конкурсов нередко можно было видеть достойных представителей талантливой российской молодёжи из Московской области. К благодарственному письму был приложен диплом, которым Подмосковье было награждено за 5-е место на 23-й Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России в номинации «За содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи в олимпиаде».

Также представители МСЭФ РФ попросили губернатора региона поздравить победителей и призеров олимпиад и конкурсов из Московской области и выразили надежду, что они и далее будут принимать активное участие в мероприятиях, которые будут проводиться в 2023 и 2024 годах. Среди них, например, Международная олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!», Всероссийская олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического конкурса и многие другие.

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#рф
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Глава городского округа Пушкинский проверил готовность парков к зиме
24 ноября 2023, 16:21

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверило готовность общественных территории муниципалитета к зимнему периоду. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Парки проверяли вместе с представителями муниципальной администрации, дирекцией парков и советом парка. Оценивали в первую очередь наличие специализированной техники и реагентов для борьбы со снегом, а также оформление городского парка в Пушкино. 

Также глава горокруга пообщался с местными жителями и обсудил зимние украшения. Дети рассказали о своих впечатлениях, поделились мнением. 
«Зимой, в рамках реализации проекта “Культура малой Родины” Единой России, запланировано большое количество активностей, мероприятий на свежем воздухе. Осталось дождаться самого волшебного месяца в году», — написал он.
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#культура
#парки
#пушкино
#зима
#пушкинский округ
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В Богородском округе завершается строительство водозаборного узла
24 ноября 2023, 16:05

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Завершается строительство водозаборного узла в микрорайоне Заречье Богородского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Водозаборный узел будет обеспечивать чистой водой жителей микрорайонов Заречье-1 и Заречье-2.

«Работы по возведению новой станции начались в мае 2022 года и по плану запуск объекта был назначен на весну 2024 года. Но в связи с поручением Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва строительство было ускорено. Планируется, что Новый год жители встретят с чистой водой», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В данный момент идут работы по обвязке технологических трубопроводов, монтажу тёплого контура, чтобы произвести отделочные работы вентиляционных камер. Кроме этого, уже после 15 декабря начнут непосредственное заполнение станции водой.

Стоит отметить, что работы планируется завершить в середине декабря 2023 года.

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#станции
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На путепроводе в Егорьевске открыли движение после капремонта
24 ноября 2023, 16:04

Фото: Минтранс МО

В Егорьевске открыли движение по путепроводу у деревни Ширяевской. Благодаря проведённому капремонту проезд по нему стал безопаснее, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Капитальный ремонт путепровода начали в ноябре прошлого года. Дорожники забили сваи, возвели новые опоры, заменили пролётные строения, опорные части, обустроили сопряжения, устроили мостовое полотно и барьерное ограждение. Помимо этого, они выполнили работы по устройству новых переходных плит», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Путепровод является выездом на Егорьевское шоссе с высокой интенсивностью движения. Он также служит проездом ко многим небольшим населённым пунктам – таким как посёлок Шувое, деревни Костылёво, Данилово и Ширяевская.

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