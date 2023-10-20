В России создают устройство для незаметного передвижения по зоне СВО

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Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения, которая позволит незаметно передвигаться на автомобилях в зоне проведения боевых действий. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организации Денис Осломенко.
Осломенко подчеркнул, что система представляет собой устройство, которое закрепляется на крыше автомобиля или передней части квадроцикла. Изображение выводится на экран, находящийся в салоне, или специальные очки с ЖК-экранами, которые надевает водитель. Установить устройство можно за пару минут.
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Анастасия Чинкова