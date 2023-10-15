В России стал замедляться рост цен на новостройки

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Рост цен на российские новостройки немного замедлился, составив 2,4%.
«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов «Циан.Аналитики», пишет, что средняя стоимость первичной недвижимости на 18 самых крупных региональных российских рынках в октябре достигла 155,8 тысяч рублей за кв. метр. Это на 2,4% больше, чем в сентябре месяце. Ранее этот показатель равнялся 3,6%.
При этом активность потребителей начала снижаться. В перспективе это может провоцировать рост объема экспозиции и сдерживания средних цен.
Рост средних цен объясняют предшествующим периодом высокого спроса. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев сообщил, что активность потребителей сейчас на 33,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
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При этом активность потребителей начала снижаться. В перспективе это может провоцировать рост объема экспозиции и сдерживания средних цен.
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Мария Фирсова