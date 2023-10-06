В России стали чаще приглашать на работу пенсионеров

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Число вакансий, которые подходят сотрудникам пенсионного возраста, в сентябре выросло в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом.
Такие данные приводят аналитики «Авито Работы», пишет «Лента.ру». Самый значительный рост запросов работодателей с сентября прошлого года произошёл в сегменте туризма и ресторанов. Более чем в 2 раза увеличилось число предложений о работе для пожилых в строительной отрасли и в сельском хозяйстве.
Размер зарплаты, которую предлагают сотрудникам старшего поколения, вырос на 15%, составив почти 60 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что на фоне значительного увеличения объёма соответствующих вакансий сотрудники с опытом сами стали чаще откликаться. За год в сфере бухгалтерии и образования число реакций увеличилось в 1,7 и 1,5 раза соответственно.
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Мария Фирсова