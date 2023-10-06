В России стали чаще приглашать на работу пенсионеров

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group в скором времени начнет тестировании работы маленьких магазинов площадью от 90 до 150 кв. м с самым популярным ассортиментом их магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проведение ежегодной конференции X5 Dialog и слова директора по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Новые магазины будут называться «Около».