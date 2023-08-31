В России стало проще поступить на службу в полицию

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Изменения коснутся возрастных ограничений кандидатов. Теперь предельный возраст поступления на службу рядовых и младшего начальствующего состава составит 50 лет. Ранее предельный возраст составлял 35 лет. А для среднего и старшего начальствующего состава возраст подняли до 55 лет.
Сотрудники, которые получили ранения во время выполнении задач в особых условиях, и те, кто был признан не годным к службе по состоянию здоровья, получат возможность продолжить службу.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в МВД. По данным Колокольцева, только за прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников. При этом в таких условиях сотрудники МВД обязаны сделать всё, чтобы минимизировать риски и гарантировать населению защиту.
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