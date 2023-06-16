В России стартовал конкурс #СпросиСтроителя

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Конкурс проводится в рамках проекта популяризации различных специальностей «Я – строитель будущего!». К участию приглашаются дети от шести до 14 лет. Ребята могут задать текстовые или видео-вопросы и отправить их до 19 июля через официальную страницу http://я-строительбудущего.рф/ в разделе «Конкурс СпросиСтроителя». Кроме того, вопросы можно отправить на электронную почту по адресу: sprosi_stroitelya@mail.ru.
Ранее также сообщалось, что стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья», который проводится в регионе впервые.