В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»

Фото: пресс-служба АНО «АртМастерс»
В России стартовал отборочный тур индивидуальных и командных соревнований между сборными федеральных округов чемпионата творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «кино». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодёжи и молодых специалистов в сфере киноиндустрии, привлечение новых работников на региональные киностудии, снижение оттока перспективной молодёжи из регионов, а также развитие кинематографа в разных субъектах РФ.
В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск.
Победители конкурса получат гранд на производство полнометражной кинокартины.
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В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск.
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Анастасия Чинкова