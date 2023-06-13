В России стартовала федеральная социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»

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В России началась федеральная социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», нацеленная на снижение количества ДТП
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция, посвященная старту федеральной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». Мероприятие проведено в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Цель кампании-формирование культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. В конференции приняли участие представители ведомств, общественных организаций и журналисты региональных и федеральных СМИ.
Отмечается, что в 2022 году было зафиксировано снижение основных показателей аварийности. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор полиции Олег Понарьин. По его данным, в стране произошло 126 тысяч ДТП, что на 5% ниже показателя 2021 года. Статистика пострадавших также снизилась. Количество раненых в результате аварий сократилось на 5%.
За год в ДТП погибло 14 172 человека. Также отмечается снижение показателей в случаях, когда ДТП было совершено по вине пьяных водителей (минус 9,6%).
Участники мероприятия отметили, что к 2030 году кампания намерена достичь показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня не более четырех человек на 100 тысяч населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в центре Москвы.
Цель кампании-формирование культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. В конференции приняли участие представители ведомств, общественных организаций и журналисты региональных и федеральных СМИ.
За год в ДТП погибло 14 172 человека. Также отмечается снижение показателей в случаях, когда ДТП было совершено по вине пьяных водителей (минус 9,6%).
Участники мероприятия отметили, что к 2030 году кампания намерена достичь показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня не более четырех человек на 100 тысяч населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в центре Москвы.
Анастасия Крестьянова