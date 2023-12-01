В России стартовала патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант»

Фото: Фотобанк МО
В четвёртый раз стартовала Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант 2023». Она организована Всероссийским казачьим обществом и будет проходить до 3 декабря.
Участниками диктанта могут стать жители России в возрасте от 8 лет, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, вероисповедания и гражданства. Участие в конкурсе – добровольное и бесплатное.
Задания диктанта состоят из 20 вопросов с возможностью выбора одного ответа. За каждый правильный ответ участник получает 5 баллов. Максимальная сумма баллов за диктант – 100. Участники выполняют задания самостоятельно, без использования справочной литературы и средств связи.
Официальная площадка диктанта казачийдиктант2023.рф активна с 20 ноября до 15 декабря. На ней размещены вся необходимая информация, ссылки и инструментарий для проведения диктанта.
Участие может быть очным и в формате онлайн.
Доступ к конкурсным материалам открыт с 0 часов 1 декабря до 24 часов 3 декабря по московскому времени на платформе. казачийдиктант2023.рф
Время выполнения заданий онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией по выполнению заданий, – 45 минут. Работа выполняется один раз.
3 декабря на площадке Российской государственной библиотеки пройдёт очный формат диктанта. Коллективные заявки принимались с 20 по 27 ноября.
Правильные ответы на задания диктанта будут опубликованы на сайте ВсКО в 24 часа по московскому времени 3 декабря в разделе «Казачий диктант», а также на платформе казачийдиктант2023.рф. 15 декабря в 20 часов по московскому времени она автоматически закроется.
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Задания диктанта состоят из 20 вопросов с возможностью выбора одного ответа. За каждый правильный ответ участник получает 5 баллов. Максимальная сумма баллов за диктант – 100. Участники выполняют задания самостоятельно, без использования справочной литературы и средств связи.
Участие может быть очным и в формате онлайн.
Доступ к конкурсным материалам открыт с 0 часов 1 декабря до 24 часов 3 декабря по московскому времени на платформе. казачийдиктант2023.рф
Время выполнения заданий онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией по выполнению заданий, – 45 минут. Работа выполняется один раз.
3 декабря на площадке Российской государственной библиотеки пройдёт очный формат диктанта. Коллективные заявки принимались с 20 по 27 ноября.
Правильные ответы на задания диктанта будут опубликованы на сайте ВсКО в 24 часа по московскому времени 3 декабря в разделе «Казачий диктант», а также на платформе казачийдиктант2023.рф. 15 декабря в 20 часов по московскому времени она автоматически закроется.
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Лора Луганская