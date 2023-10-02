В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами

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Также уже в 12 российских городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система». В рамках такого праздника проходят буккроссинги, фримаркеты, пункты раздельного сбора отходов, квесты, конкурсы и другие активности. Присоединиться к мероприятию можно до 1 ноября. Организовать праздник может каждый желающий, а самые активные могут получить до 40 тысяч рублей. Подробности по ссылке.
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