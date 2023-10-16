В России стартует онлайн-олимпиада для школьников «Наука вокруг нас»

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»
По словам организаторов от АНО «Национальные приоритеты», целью олимпиады является популяризация науки среди школьников, а также привлечение интереса к изучению окружающего мира. Прохождение заданий позволит приобрести новые знания, которые потом ученики смогут использовать при изучении биологии, химии, физики и географии в школе.
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