В России только одна школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ

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В Волгоградской области выпускница 11-го класса набрала на ЕГЭ 300 баллов
В Волгоградской области выпускница 11-го класса Олеся Блинова сдала ЕГЭ на 300 баллов по 3 предметам. Школьница является выпускницей многопрофильного лицея, пишет портал «35 Медиа».
Девушка набрала 100 баллов по химии, русскому языку и профильной математике.
Ранее в Подмосковье были объявлены первые мультистобалльники. Появились первые результаты единого государственного экзамена подмосковных выпускников по предметам: русский язык, литература, химия и математика профильного уровня, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Девушка набрала 100 баллов по химии, русскому языку и профильной математике.
Мария Фирсова