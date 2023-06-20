В России уменьшилось количество людей, которые способны купить недвижимость

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Экономист Зубец сообщил, что в России снизилось число людей, которые способны приобрести недвижимость
В эфире радио «Говорит Москва» экономист директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость.
В данный момент купить жильё без ипотеки могут 5% россиян, с ипотекой – 10%. При этом количество граждан, которые имеют возможность взять ипотеку, «практически исчерпано».
Также проблемой является нестабильная перспектива экономической ситуации. Экономист посетовал на Центральный банк России, который ужесточает требования по кредитам.
Ранее сообщалось, что в Москве начали снижаться цены на квартиры в новых домах. За прошлые 12 месяцев средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы показала снижение с 23,8 млн рублей до 22,4 млн рублей.
В данный момент купить жильё без ипотеки могут 5% россиян, с ипотекой – 10%. При этом количество граждан, которые имеют возможность взять ипотеку, «практически исчерпано».
Ранее сообщалось, что в Москве начали снижаться цены на квартиры в новых домах. За прошлые 12 месяцев средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы показала снижение с 23,8 млн рублей до 22,4 млн рублей.
Мария Фирсова