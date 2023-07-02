В России упали цены на новостройки впервые с лета 2022 года

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В России зафиксировано снижение цен на жилье в новостройках впервые с лета 2022 года. За последний месяц средняя стоимость за квадратный метр упала на 0,5%. Об этом сообщил Сергей Зайцев, руководитель отдела продаж национальной компании «Этажи», в интервью изданию «Известия».
Согласно словам Зайцева, наибольшее падение цен наблюдается в крупных городах, включая Москву (снижение на 0,8%), Пермь (снижение на 0,7%), Казань (снижение на 0,5%), Краснодар (снижение на 0,4%) и Тюмень (снижение на 0,3%).
Тем не менее, Зайцев указал, что в годовом сравнении средняя стоимость квадратного метра в новых домах выросла, но всего на 3,7%. В качестве сравнения, в 2022 году рост цен составил 22,6%, а в 2021 году — 33,6%.
Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty, также подтвердила, что на первичном рынке недвижимости в крупных городах цены действительно снижаются, хотя и не более чем на 1%.
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Тем не менее, Зайцев указал, что в годовом сравнении средняя стоимость квадратного метра в новых домах выросла, но всего на 3,7%. В качестве сравнения, в 2022 году рост цен составил 22,6%, а в 2021 году — 33,6%.
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Артем Кузьмин