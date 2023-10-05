В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Фото: iStock/seb_ra
Поставщикам воды, электричества, воды, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками. Об этом пишут «Известия».
Первый зампредседателя комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обратил внимание на то, что предприятия в сфере ЖКХ при обращении в суд должны уплачивать госпошлину за подачу иска.
Депутат уверен, что такое правило необоснованно, так как подобные исковые заявления подаются с целью взыскания задолженности с лиц, уклоняющихся от оплаты услуг, влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.
В публикации говорится, что 5 октября в Госдуму внесут законопроект об освобождении управляющих компаний от оплаты госпошлин за подачу таких исков. Данная мера должна снизить финансовую нагрузку для сферы ЖКХ, а также избавить судебную систему от лишних процессуальных действий.
Читайте также:
Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме
Депутат уверен, что такое правило необоснованно, так как подобные исковые заявления подаются с целью взыскания задолженности с лиц, уклоняющихся от оплаты услуг, влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.
Читайте также:
Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме
Диана Аванесян