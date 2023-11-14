В России в 2024 году увеличат пенсии

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Государственная Дума во вторник, 14 ноября, на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Средняя пенсия для получения страховой выплаты вырастет до 22 605 рублей, для получателей пенсии по старости – до 23 тысяч 449 рублей. Спикер нижней палаты парламента отметил, что данное решение затронет более 32 млн граждан РФ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей», — заявил председатель ГД.
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Алина Юрчак