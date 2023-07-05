В России увеличат штраф за недопуск газовщиков в квартиру до 10 тысяч рублей

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В России планируется пятикратное увеличение штрафов за отказ в доступе сотрудникам газовой службы в жилые помещения, вплоть до 10 тысяч рублей.
В документе подчеркивается, что целью внедрения новых штрафов является снижение количества аварий, связанных с использованием бытового газа, путем обеспечения беспрепятственного доступа специалистов газовой службы для проведения необходимых проверок и работ.
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