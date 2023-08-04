В России увеличились продажи новых легковых автомобилей

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В июле 2023 года в России продано около 500 тыс. новых автомобилей. Об этом сказано в данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Продажи новых автомобилей в июле 2023 года увеличились в 2,7 раза. Это на 28,2% больше аналогичного периода прошлого года.
Наиболее популярной у населения маркой стал «АвтоВаз». Его продажи выросли на 94% по сравнению с январём-июлем 2022 года.
Следом идёт китайский бренд Cherry, продажи которого увеличились в 4,2 раза.
Замыкает тройку лидеров китайский концерн Geely, который за январь-июль текущего года продал в России 41,5 тыс. авто.
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Наиболее популярной у населения маркой стал «АвтоВаз». Его продажи выросли на 94% по сравнению с январём-июлем 2022 года.
Замыкает тройку лидеров китайский концерн Geely, который за январь-июль текущего года продал в России 41,5 тыс. авто.
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Анастасия Чинкова